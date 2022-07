Sampdoria, Falcone out in amichevole: è a un passo dal Lecce (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Il portiere sta per volare il Salento (Alessio Eremita da Temù) – La trattativa tra la Sampdoria e il Lecce per il trasferimento di Wladimiro Falcone è ormai in dirittura d’arrivo. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto (3 milioni di euro) e controriscatto in favore dei blucerchiati (4 milioni di euro). Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il portiere classe ’95 oggi è rimasto in palestra e non ha partecipato all’amichevole vinta contro il Castiglione. Un chiaro segnale della sua partenza verso la Puglia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) . Il portiere sta per volare il Salento (Alessio Eremita da Temù) – La trattativa tra lae ilper il trasferimento di Wladimiroè ormai in dirittura d’arrivo. Le parti hanno raggiunto un accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto (3 milioni di euro) e controriscatto in favore dei blucerchiati (4 milioni di euro). Come raccolto dalla redazione di sampnews24.com, il portiere classe ’95 oggi è rimasto in palestra e non ha partecipato all’vinta contro il Castiglione. Un chiaro segnale della sua partenza verso la Puglia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

news_mercato_ : #Calciomercato, Wladimiro #Falcone sarà il nuovo portiere del #Lecce: affare in chiusura con la #Sampdoria - MARCO196913 : RT @NicoSchira: La prima scelto dello #Spezia per il dopo #Provedel (nel mirino della #Lazio) è Wladimiro #Falcone della #Sampdoria. Avviat… - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Anche il #Torino è interessato al portiere della #Sampdoria Wladimiro #Falcone, obiettivo dello #Spezia per il dopo #Proved… - 65eMezzo : #Lecce ???? Presi #Askildsen e #Falcone in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Doppio colpo dalla… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Lecce, doppio colpo dalla Sampdoria: in arrivo Falcone e Askildsen -