Rhove si arrabbia con i fan ed interrompe il suo concerto | I Pinguini Tattici Nucleari intervengono con un post perfetto – VIDEO

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La fama improvvisa può dare alla testa. Ne sa qualcosa, il trapper di Shakerando che, dopo aver fatto un pezzo di successo, crede di potersi permettere paturnie da star maledetta che distrugge le stanze di albergo senza una ragione.sicon i fan edil suo: I... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

blogtivvu : Rhove si arrabbia con i fan ed interrompe il suo concerto: I Pinguini Tattici Nucleari intervengono con un post per… - infoitcultura : Nessuno balla, il rapper Rhove si arrabbia e se ne va. I fan lo insultano - Luxgraph : Nessuno balla, il rapper Rhove si arrabbia e se ne va. I fan lo insultano #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - vicscrooked : ma chi è questo rhove che si arrabbia con i fan solo perché non saltano durante la sua canzone, sono basita - andre3569 : Ieri guardavo #rhove al battuti live e mi chiedevo solo quando facesse shakerando. Perché le altre canzoni proprio…… -

Corriere TV

sicon i fan ed interrompe il suo concerto: I Pinguini Tattici Nucleari intervengono Dopo la pessima figura portata casa durante l'esibizione di Battiti Live (un suo amico sul ...sicon i fan ed interrompe il suo concerto: I Pinguini Tattici Nucleari intervengono Dopo la pessima figura portata casa durante l'esibizione di Battiti Live (un suo amico sul ... Nessuno balla, il rapper Rhove si arrabbia e se ne va. I fan lo insultano «Lo show è finito e voi non avete ancora saltato una volta, non esiste». Il pubblico non ha gradito e sui social si è scatenata la polemica. Fare i concerti e… Leggi ...Rhove si arrabbia con i fan ed interrompe il suo concerto: I Pinguini Tattici Nucleari intervengono con un post perfetto, ecco il video.