Inter, Sky : "Lunedì la chiusura per Bremer" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Inter SKY- Ottavo giorno di lavoro per l'Inter, oggi rifinitura e recupero per i neroazzurri dopo le energie spese nella gara vinta per 4-1 contro il Lugano. Nell'amichevole sono apparsi in forma brillante Correa e Lautaro, Romelu Lukaku ancora un po' sottotono, male Mkhitaryan. Inter, Sky: "Lunedì la chiusura per Bremer" Il D.S dell'Inter, Beppe Marotta, continua il suo lavoro sul mercato, mentre cerca una sistemazione per Alexis Sanchez che sbloccherebbe Paulo Dybala, penso a un colpo in difesa. Aspettando l'offerta definitiva da 70 milioni del Psg per Skriniar, l'Inter ha fatto passi avanti per Bremer e la trattativa va verso la definitiva chiusura. Un accordo già definito in Aprile ma l'Inter, non ...

