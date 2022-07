Germania | due noti ristoratori italiani trovati morti a Stoccarda - Esteri - quotidiano net

Pubblicità

grinaldi97 : Muoiono due ristoratori italiani in #Germania e @BILD pensa solo alla pizza. 'Mord' significa omicidio. Come già pi… - SkyTG24 : Germania, trovati morti a Stoccarda due ristoratori italiani - news_mondo_h24 : Germania, due ristoratori italiani trovati morti - ledicoladelsud : Germania, trovati morti due ristoratori italiani a Stoccarda: è giallo - leggoit : Due #ristoratori italiani morti in #germania: Gianni e Rosario avevano 53 anni. «Forse omicidio-suicidio» -

si conoscevano da tempo e avevano anche fatto affari insieme, rappresentando, sia scorrendo i social sia le varie valutazioni, un modello per la ristorazione italiana in. Non solo, ...... preceduta da Francia, Austria,e Belgio. Come il cuneo fiscale impatta sugli stipendi e ...6 per i lavoratori con il 67 per cento del reddito medio; dal 37,9 al 35,4 per le famiglie con...Giallo in Germania dove due ristoratori italiani sono stati trovati morti nella cantina di un ristorante: accade a Stoccarda, come riporta ...Due ristoratori italiani sono stati trovati morti nella cantina di un ristorante a Stoccarda. Lo riporta la Stuttgarter Zeitung. I due sarebbero morti a causa di ferite da taglio. Secondo quanto ripor ...