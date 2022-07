Dybala al Napoli: lo vuole De Laurentiis per infiammare la piazza, ingaggio top all’argentino (Di mercoledì 13 luglio 2022) Paulo Dybala è il sogno proibito di Aurelio De Laurentiis e dei tifosi del Napoli. Il club azzurro sta puntando gli occhi sul calciatore argentino che potrebbe dare grandissimo entusiasmo alla piazza dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea. Una delusione tremenda quella dell’addio al senegalese, che potrebbe essere in qualche modo colmata con l’acquisto di un top player. Secondo le ultime novità il Napoli con Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta per l’ingaggio di Dybala, per convincere l’argentino a vestire la maglia azzurra. Ovviamente bisogna convincere il giocatore, che ha una parola con l’Inter. Napoli: l’offerta per l’ingaggio di Dybala Ovviamente l’argentino non potrà aspettare all’infinito ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 luglio 2022) Pauloè il sogno proibito di Aurelio Dee dei tifosi del. Il club azzurro sta puntando gli occhi sul calciatore argentino che potrebbe dare grandissimo entusiasmo alladopo la cessione di Koulibaly al Chelsea. Una delusione tremenda quella dell’addio al senegalese, che potrebbe essere in qualche modo colmata con l’acquisto di un top player. Secondo le ultime novità ilcon Aurelio Deha alzato l’offerta per l’di, per convincere l’argentino a vestire la maglia azzurra. Ovviamente bisogna convincere il giocatore, che ha una parola con l’Inter.: l’offerta per l’diOvviamente l’argentino non potrà aspettare all’infinito ...

mirkocalemme : Il #Napoli continua a spingere per #Dybala: ha fatto sapere ai suoi agenti che l'offerta si aggirerà sui 6M€ netti… - DiMarzio : #Napoli, le parole di Luciano #Spalletti in conferenza stampa, da #Koulibaly a #Dybala - anperillo : Quando nell’estate ‘88 vendette #Garella, #Ferrario, #Bagni e #Giordano il #Napoli ripartì da #Giuliani, #Corradini… - fedesa28 : RT @Andrea_DiCarlo: ?? Corsa a 3 per #Dybala: ?? #Inter ancora in pole, ma bloccata da cessioni. No contatti recenti ?? #Roma tornata in ba… - settalese : RT @MirabellaIacopo: La #Roma continua a spingere per #Dybala, anche il #Napoli sul giocatore. Tutto dipenderà dalla cessione di #Zaniolo a… -