Dove vedere Roma-Sunderland, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv amichevole (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quest'OGGI, alle ore 12, all' “Estadio Municipal” de Albufeira in Portogallo, si disputerà il match amichevole Roma-Sunderland.Primo vero test per la Roma di Josè Mourinho dopo l'amichevole di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 13 luglio 2022) Quest', alle ore 12, all' “Estadio Municipal” de Albufeira in Portogallo, si disputerà il match.Primo vero test per ladi Josè Mourinho dopo l'di...

Pubblicità

rtl1025 : ???? Top 3 @sangiovann1 - 3 principi per i quali vale la pena lottare? ?? - 3 luoghi dove sogni di esibirti? ?? - 3 ma… - MarekNapoli : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi La tentazione di Draghi: mollo tutto Il premier rifiuta il bis se escono i 5 stelle ed… - ging3rstar : ieri mia mamma mi ha fatto vedere dove fanno il gay pride???? - iduzzomarsi : RT @_francesca13: Volevo far vedere un filmato perché è un periodo che a Roma piove sempre e fa freddo, mentre dove voi vivete sembra sempr… - Carla96888746 : RT @bellissima2021: Portate i vostri figli a visitare i canili per far capire cos'è l'abbandono!! Non a vedere i circhi dove regna la soffe… -