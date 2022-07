Covid | l’avvertimento dell’Ecdc | «Il picco dei contagi a settembre | sbagliato ritardare il booster»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Andrea Ammon, direttrice del Centro Europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), chiede ai paesi di accelerare con la quarta dose del vaccino contro il Coronavirus. E sposta ildi Omicron 5 a. «Alcuni paesi sono in ritardo con la campagna vaccinale per il secondomentre siamo con la quinta ondata diin avvio o già in fase di aumento», ha detto Ammon in audizione alla commissione del Parlamento europeo sul. Questo, ha spiegato, «richiederà degli sforzi per fare in tempo e questo sforzo va fatto ora». Ammon ha affermato di prevedere che «entroci sarà ildei» e quindi l’impatto di un secondoritardato non potrà essere largo. «Ci sono ancora ...