Covid, contagi in aumento in Sicilia nell’ultima settimana: da oggi al via la quarta dose per gli over 60 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua senza sosta l’incremento dei nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia. nell’ultima settimana, dal 4 al 10 luglio, l’incidenza dei nuovi positivi è pari a 62.842 (+32.03%), con un valore cumulativo di 1.309/100.000 abitanti. Palermo non fa registrare il tasso di positivi più elevato della Regione ma comunque resta sotto osservazione. Le città che hanno registrato un tasso di positività elevato sono: Messina (1546/100.000 abitanti); Agrigento (1.451/100.000 abitanti); Ragusa (1.360/100.000 abitanti). Il bollettino comunica anche che le fasce d’età maggiormente a rischio di infezione sono quelle comprese tra i 60 e i 69 anni, tra i 70 e 79 e tra i 45 e i 59 anni. Si registra anche un lieve incremento delle ospedalizzazioni. Nella settimana appena trascorsa, secondo il bollettino, si conferma una ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua senza sosta l’incremento dei nuovi positivi al-19 in, dal 4 al 10 luglio, l’incidenza dei nuovi positivi è pari a 62.842 (+32.03%), con un valore cumulativo di 1.309/100.000 abitanti. Palermo non fa registrare il tasso di positivi più elevato della Regione ma comunque resta sotto osservazione. Le città che hanno registrato un tasso di positività elevato sono: Messina (1546/100.000 abitanti); Agrigento (1.451/100.000 abitanti); Ragusa (1.360/100.000 abitanti). Il bollettino comunica anche che le fasce d’età maggiormente a rischio di infezione sono quelle comprese tra i 60 e i 69 anni, tra i 70 e 79 e tra i 45 e i 59 anni. Si registra anche un lieve incremento delle ospedalizzazioni. Nellaappena trascorsa, secondo il bollettino, si conferma una ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, un livello che non si raggiungeva dal… - valigiablu : Contagi, cure, vaccinazioni: il punto su COVID-19 | @CristinaDaRold - rtl1025 : ?? Sono 110.168 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 142.967. Le… - Habanerorange : RT @Lara_ga1969: Problema: Ho 48mln di dosi #vaccino stoccate di cui 3,3mln in scadenza ad agosto e solo 1000 inoculazioni al di'. Come sma… - CinqueRighe : ENTI - Regione, La Campania fa registrare 12700 contagi COVID - -