Clima: foreste a rischio. La terra resterà pelata? Allarmante studio di Ispra e Università di Firenze (Di mercoledì 13 luglio 2022) Immaginate una testa pelata o coperta solo da radi ciuffi di capelli. Ecco: la terra potrebbe diventare così, con conseguenze ambientali devastanti e capaci di mettere a repentaglio la stessa sopravivenza umana e animale oltre che, appunto, vegetale. Chi può uccidere le foreste? Due fattori: la scarsità di acqua e e la vaiabilità del Clima. L'allarme arriva da uno studio, che mostra solide basi scientifiche, pubblicato dalla una rivista prestigiosa e attendibile: Nature L'articolo proviene da Firenze Post.

