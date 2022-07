Caso Bryttney Griner | Lebron James attacca Biden | “È stata lasciata sola per troppo tempo”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La detenzione in Russia dista movimentando l’intero mondo del basket americano. La stella della Wnba èarrelo scorso febbraio all’aeroporto di Sheremetyevo, a Mosca per possesso di di olio di cannabis. Nelle ultime settimane il dibattito negli Stati Uniti si è accesso con lo stesso Joeche è intervenuto in prima persona per sbloccare la situazione. All’interno del talk show The Shop: Uninterrupted si è fatto avanti anche: “Perché mai dovrebbe voler tornare in America, dopo che èper così tanto. Come può sentirsi sostenuta dagli Stati Uniti?”, si è chiesto la stella dei Los Angeles Lakersndo proprio ...

La superstar del basket americano Lebron James scende in campo per difendereGriner, la campionessa dell'Nba femminile detenuta in Russia dallo scorso febbraio, e ...che è diventata un...La superstar del basket americano Lebron James scende in campo per difendereGriner, la campionessa dell'Nba femminile detenuta in Russia dallo scorso febbraio, e ...che è diventata un...LeBron James è intervenuto sul caso di Brittney Griner, la giocatrice statunitense sotto processo a Mosca per possesso di stupefacenti.Le parole della superstar dei Lakers nel trailer della nuova puntata del suo show "The Shop: Uninterrupted" sono talmente forti da spingere poi il giocatore stesso a spiegarsi meglio su Twitter, per e ...