Carta acquisti INPS, ricarica in ritardo: quando arriverà (Di mercoledì 13 luglio 2022) Brutta sorpresa per i beneficiari della Carta acquisti INPS, alcune ricariche risultano in ritardo. quando si risolverà il problema? Molti cittadini hanno segnalato uno spiacevole ritardo nella ricarica della Carta acquisti dell’INPS. Davvero una brutta sorpresa per le famiglie che contano sulla Carta per le loro spese. Il beneficio infatti coinvolge bambini al di sotto L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Brutta sorpresa per i beneficiari della, alcune ricariche risultano insi risolverà il problema? Molti cittadini hanno segnalato uno spiacevolenelladelladell’. Davvero una brutta sorpresa per le famiglie che contano sullaper le loro spese. Il beneficio infatti coinvolge bambini al di sotto L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

g_zerbato : RT @robfer2010: @borghi_claudio @MLP_officiel Obbligo per i commerciati avere il pos,passaggio succ. obbligo degli acquisti con il pos , te… - robfer2010 : @borghi_claudio @MLP_officiel Obbligo per i commerciati avere il pos,passaggio succ. obbligo degli acquisti con il… - stefarussnaples : da uno che con la carta di credito della Rai faceva acquisti e weekend con l'amichetta... #ChePaesefantastico - Machedaverodav2 : @Diegorosati2 @CucchiRiccardo Per me , ad oggi, oggettivamente, non avete recuperato niente a chi vi è finito sopra… - timmoxen : cioè io proprio non ho vie di mezzo o non faccio acquisti per tipo mesi perché il risparmio mi appartiene o tipo co… -