Caldo aumenta stress e aggressività, 5 consigli per tenerli a bada (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Bollenti spiriti aizzati dal Caldo. “L’aumento delle temperature può essere considerato un potente fattore di stress, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi, e in alcune circostanze può predisporre a comportamenti aggressivi e impulsivi”, avverte la psicoterapeuta Eleonora Iacobelli, presidente Eurodap (Associazione europea disturbi attacchi di panico) e direttore scientifico di Bioequilibrium, che detta 5 regole per non soccombere mentalmente alla canicola. “In un periodo in cui soffriamo già la stanchezza accumulata durante l’anno e la preoccupazione per il nuovo picco di contagi da Covid – sottolinea l’esperta – il Caldo non fa altro che incidere negativamente sul nostro equilibrio psicofisico. Di per sé potrebbe bastare il fattore termico ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Bollenti spiriti aizzati dal. “L’aumento delle temperature può essere considerato un potente fattore di, capace di ridurre le nostre capacità di controllo rispetto agli stimoli ambientali negativi, e in alcune circostanze può predisporre a comportamenti aggressivi e impulsivi”, avverte la psicoterapeuta Eleonora Iacobelli, presidente Eurodap (Associazione europea disturbi attacchi di panico) e direttore scientifico di Bioequilibrium, che detta 5 regole per non soccombere mentalmente alla canicola. “In un periodo in cui soffriamo già la stanchezza accumulata durante l’anno e la preoccupazione per il nuovo picco di contagi da Covid – sottolinea l’esperta – ilnon fa altro che incidere negativamente sul nostro equilibrio psicofisico. Di per sé potrebbe bastare il fattore termico ad ...

