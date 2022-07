Alfonso Signorini e Orietta Berti insieme: “Mi ha già preso per la gola” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il conduttore del GF Vip insieme alla prossima opinionista: spunta lo scatto insieme tra Alfonso Signorini e Orietta Berti Le prove della nuova edizione del GF Vip si fanno…su Instagram! Mentre Alfonso Signorini continua a divertirsi spargendo indizi sui prossimi concorrenti del reality, in partenza il prossimo settembre, ecco arrivare uno scatto insieme a una delle più gradite novità, ovvero Orietta Berti nel ruolo di opinionista. La celebre cantante di Cavriago siederà sulla poltrona accanto a quella di Sonia Bruganelli, tornata a sorpresa su invito dello stesso padrone di casa del programma. E Signorini si mostra sui social, probabilmente mai utilizzati così tanto come nelle scorse ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il conduttore del GF Vipalla prossima opinionista: spunta lo scattotraLe prove della nuova edizione del GF Vip si fanno…su Instagram! Mentrecontinua a divertirsi spargendo indizi sui prossimi concorrenti del reality, in partenza il prossimo settembre, ecco arrivare uno scattoa una delle più gradite novità, ovveronel ruolo di opinionista. La celebre cantante di Cavriago siederà sulla poltrona accanto a quella di Sonia Bruganelli, tornata a sorpresa su invito dello stesso padrone di casa del programma. Esi mostra sui social, probabilmente mai utilizzati così tanto come nelle scorse ...

