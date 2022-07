Accordo Sky-DAZN in Germania: tutto il calcio con un solo abbonamento (Di mercoledì 13 luglio 2022) Aspettando novità sul fronte italiano, DAZN e Sky hanno stretto un Accordo in Germania per mostrare tutta la Bundesliga con un unico abbonamento a prezzo speciale. La piattaforma OTT di Len Blavatnik infatti ha acquisito i diritti tv per trasmettere 106 partite a stagione del campionato tedesco mentre Sky ha acquisito i diritti per le restanti calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 13 luglio 2022) Aspettando novità sul fronte italiano,e Sky hanno stretto uninper mostrare tutta la Bundesliga con un unicoa prezzo speciale. La piattaforma OTT di Len Blavatnik infatti ha acquisito i diritti tv per trasmettere 106 partite a stagione del campionato tedesco mentre Sky ha acquisito i diritti per le restantie Finanza.

