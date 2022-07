Virgin Radio compie 15 anni | ecco la programmazione speciale

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Virgin Radio compie 15 anni e in regalo ecco il concerto di Liam Gallagher - AndreaImondi : RT @AndreaImondi: Happy Birthday ?? Virgin Radio ???? Italy !!! Erano le 12 del mattino del 12 luglio 2007 quando nell’etere italiano è com… - VirginRadioIT : Rock & Talk - Virgin Radio è on-air con Dr. Feelgood , @massimocotto e @Apndp. Oggi in scaletta ci sono anche i… - McwireRoxana : RT @VirginRadioIT: Dalle 24.00 su Virgin Radio c'è Rock Party. Tre ore di #indie, #alternative, #psychedelic, #rockabilly, #glam, #punk… by… - whosthatgarl : Visto le storie ig di virgin radio del concerto di ieri, ?????? -

Martedì 12 luglio verranno riproposte alcune delle interviste agli artisti che più di tutti hanno accompagnato questi anni di vita dell'emittente. E alle 21 andrà in onda il concerto di Liam Gallagher ...Scoccavano le 12.00 del 12 luglio 2007 quando in Italia si accendeva una nuova emittente radiofonica: da alloraè ancora l'unicache fa del rock il proprio stile di vita; " Style Rock " è infatti il suo claim. In questi quindici anninon ha mai tradito la propria missione di ...Martedì 12 luglio verranno riproposte alcune delle interviste agli artisti che più di tutti hanno accompagnato questi anni di vita dell'emittente. E alle 21 andrà in onda il concerto di Liam Gallagher ...Virgin Radio festeggia 15 anni: programmazione speciale nella giornata del 12 luglio - Scoccavano le 12.00 del 12 luglio 2007 quando in Italia si accendeva una nuova emittente radiofonica: da allora V ...