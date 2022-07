Ue | Gemma Ipf | Con mio emendamento piccolo passo avanti per piena inclusione delle persone con disabilità

(Di martedì 12 luglio 2022) Un ulteriore riconoscimento dei diritticonin Europa è stato raggiunto oggi grazie all’approvazione dell’dell’europarlamentare Chiaraalla Relazione “Regioni frontaliere dell’UE: laboratori viventi dell’integrazione europea” “Nel testo ho voluto rimarcare l’importanza di un riconoscimento reciproco dello stato ditra gli Stati membri dell’Unione europea, inesistente al momento. Una lacuna che crea un limite soprattutto ai lavoratori e agli studenti transfrontalieri, compromettendo il loro diritto a servizi adeguati”. Così, in una nota, l’europarlamentare di Insieme per il futuro Chiara. “Ho ribadito – ha proseguito -, l’urgenza di riconosce il valore della Disability Card, ovvero la tessera di invalidità ...

'Il decreto - specifica- ripartisce i fondi 2022 per il trasporto degli alunni con disabilità, con l'obiettivo di alzare la percentuale di copertura fino all'8,9%. La distribuzione dei fondi, ...Un ulteriore riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità in Europa è stato raggiunto oggi grazie all'approvazione dell'emendamento dell'europarlamentare Chiara Gemma alla Relazione "Region ...Un ulteriore riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità in Europa è stato raggiunto oggi grazie all'emendamento Gemma.