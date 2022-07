Si appoggia al lampione e resta folgorato: la tragedia (Di martedì 12 luglio 2022) È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzo di 14 anni che era rimasto folgorato durante una festa parrocchiale in provincia di Campobasso. Il ragazzino si era accasciato per terra dopo essersi appoggiato a un palo della luce Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 luglio 2022) È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzo di 14 anni che era rimastodurante una festa parrocchiale in provincia di Campobasso. Il ragazzino si era accasciato per terra dopo essersito a un palo della luce

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Corriere: Si appoggia a un lampione per strada e resta folgorato Morte cerebrale per il ragazzo di 14 anni - luciano55321084 : MONTENERO DI BISACCIA (CAMPOBASSO) Si appoggia a un lampione per strada e resta folgorato Morte cerebrale per il ra… - Barbara68545184 : RT @Corriere: Si appoggia a un lampione per strada e resta folgorato Morte cerebrale per il ragazzo di 14 anni - mapivi63 : RT @Corriere: Si appoggia a un lampione per strada e resta folgorato Morte cerebrale per il ragazzo di 14 anni - Corriere : Si appoggia a un lampione per strada e resta folgorato Morte cerebrale per il ragazzo di 14 anni -