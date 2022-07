Salvini a Draghi: «Noi sempre responsabili, ma vogliamo lo scostamento di bilancio» (Di martedì 12 luglio 2022) «Se è una sofferenza stare all’interno del governo bisogna dirlo con chiarezza: un governo con ultimatum perderebbe il senso di esistere. Lo dico anche per tanti altri che a settembre minacciano sfracelli e cose terribili». Sono state le parole di Mario Draghi durante la conferenza stampa dopo l’incontro con i sindacati, con cui il premier ha anche tentato di placare le incandescenze sul fronte M5s. Draghi ha ribadito che tra le misure «urgenti» e «necessarie» su cui è al lavoro l’esecutivo, e che «sono nell’agenda di governo», ci sono anche le risposte ai nove punti presentati al premier nei giorni scorsi dal leader del M5s Giuseppe Conte. A stretto giro, subito dopo la conclusione della conferenza stampa del premier, sono arrivate le dichiarazioni del leader della leghista Matteo Salvini che, a margine di una manifestazione ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) «Se è una sofferenza stare all’interno del governo bisogna dirlo con chiarezza: un governo con ultimatum perderebbe il senso di esistere. Lo dico anche per tanti altri che a settembre minacciano sfracelli e cose terribili». Sono state le parole di Mariodurante la conferenza stampa dopo l’incontro con i sindacati, con cui il premier ha anche tentato di placare le incandescenze sul fronte M5s.ha ribadito che tra le misure «urgenti» e «necessarie» su cui è al lavoro l’esecutivo, e che «sono nell’agenda di governo», ci sono anche le risposte ai nove punti presentati al premier nei giorni scorsi dal leader del M5s Giuseppe Conte. A stretto giro, subito dopo la conclusione della conferenza stampa del premier, sono arrivate le dichiarazioni del leader della leghista Matteoche, a margine di una manifestazione ...

