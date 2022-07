Ricerca | da Gsk oltre 600 mln tra 2020-2024 | due terzi per prevenzione

Pubblicità

"Le capacità die l'industrializzazione diin Toscana sono per noi determinanti - sottolinea - in quanto complementari alle scommesse che Governo e Regione Toscana stanno portando avanti. ...Lo ha a annunciato lo scienziato Rino Rappuoli, direttore scientifico e responsabilee sviluppo diVaccines, in occasione di un evento a Verona per celebrare i 90 di presenza della ... Ricerca, Gsk investe in Italia e punta sulla prevenzione • Fortune Italia Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Per le politiche farmaceutiche i "due termini fondamentali sono 'sicurezza' e 'preparazione', e su questo terreno il compito delle istituzioni è quello di creare int ...(Adnkronos) – “Come vediamo in questi giorni, Covid-19 non è stato ancora debellato; pertanto, sarà determinante poter completare al più presto un’intera filiera nazionale sui vaccini, dalla ricerca a ...