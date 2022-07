Omicidio Varese, Paitoni suicida in carcere: uccise il figlio di 7 anni (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Davide Paitoni, 40 anni, in carcere per aver ucciso il figlio di 7 anni, il primo gennaio scorso, si è suicidato. Lo confermano fonti della procura di Varese. Secondo quanto è emerso nell’ordinanza del gip di Varese Giuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del carcere, l’uomo ha ucciso il bambino per “‘punire’ la moglie”. “Il 6 luglio gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini in relazione all’Omicidio del figlio e domani era fissata la discussione con giudizio abbreviato nel procedimento per tentato Omicidio di un collega di lavoro”, invece “Davide Paitoni, accusato di aver ucciso il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Davide, 40, inper aver ucciso ildi 7, il primo gennaio scorso, si èto. Lo confermano fonti della procura di. Secondo quanto è emerso nell’ordinanza del gip diGiuseppe Battarino che ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare del, l’uomo ha ucciso il bambino per “‘punire’ la moglie”. “Il 6 luglio gli era stato notificato l’avviso di conclusione indagini in relazione all’dele domani era fissata la discussione con giudizio abbreviato nel procedimento per tentatodi un collega di lavoro”, invece “Davide, accusato di aver ucciso il ...

