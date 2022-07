Omicidio in via San Leonardo, parla il parroco (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Non è stato trovato quello che si cercava”: è l’unica indiscrezione che filtra dalle indagini in via San Leonardo 164 a Salerno, dove gli uomini della squadra mobile diretti al dottor Giovanni Di Palma proseguono il lavoro di raccolta degli elementi utili a capire la dinamica della morte di Maria, la sorella più grande 91 enne e di Adele, 87 anni ferita in maniera grave ma fuori pericolo, ancor ricoverata al reparto di Neurochirurgia dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. L’abitazione resta sotto sequestro così come restano cucite le bocche degli inquirenti che stanno passando al setaccio la casa ma anche raccogliendo testimonianza utili tra famigliari e conoscenti. Si fa sempre più avanti l’ipotesi che le due donne hanno aperto la porta a qualcuno che molto probabilmente conoscevano chi le ha aggredite ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Non è stato trovato quello che si cercava”: è l’unica indiscrezione che filtra dalle indagini in via San164 a Salerno, dove gli uomini della squadra mobile diretti al dottor Giovanni Di Palma proseguono il lavoro di raccolta degli elementi utili a capire la dinamica della morte di Maria, la sorella più grande 91 enne e di Adele, 87 anni ferita in maniera grave ma fuori pericolo, ancor ricoverata al reparto di Neurochirurgia dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. L’abitazione resta sotto sequestro così come restano cucite le bocche degli inquirenti che stanno passando al setaccio la casa ma anche raccogliendo testimonianza utili tra famigliari e conoscenti. Si fa sempre più avanti l’ipotesi che le due donne hanno aperto la porta a qualcuno che molto probabilmente conoscevano chi le ha aggredite ...

