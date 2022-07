LIVE World Games 2022 in DIRETTA: un oro e un bronzo dal tiro di campagna! Sofia Raffaeli in finale nel cerchio (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI World Games DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 23.30 BOCCE – Gaia Gamba si gioca il bronzo nella lyonnaise sfidando l’argentina Carla Cabrera nella finalina. 23.27 FLAG FOOTBALL – Panama avanti 13-7 sull’Italia nel match valido per i quarti di finale del torneo femminile. 23.24 GINNASTICA RITMICA – Sofia Raffaeli! L’azzurra totalizza un 33.950 nelle qualificazioni del cerchio, si piazza al terzo posto provvisorio della graduatoria ed è sicura della qualificazione in finale. 23.21 GINNASTICA RITMICA – Milena Baldassarri totalizza un 30.750 ed è attualmente ottava nelle qualificazioni del cerchio, ora la brasiliana Ana Luisa Passos poi ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 23.30 BOCCE – Gaia Gamba si gioca ilnella lyonnaise sfidando l’argentina Carla Cabrera nella finalina. 23.27 FLAG FOOTBALL – Panama avanti 13-7 sull’Italia nel match valido per i quarti didel torneo femminile. 23.24 GINNASTICA RITMICA –! L’azzurra totalizza un 33.950 nelle qualificazioni del, si piazza al terzo posto provvisorio della graduatoria ed è sicura della qualificazione in. 23.21 GINNASTICA RITMICA – Milena Baldassarri totalizza un 30.750 ed è attualmente ottava nelle qualificazioni del, ora la brasiliana Ana Luisa Passos poi ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ORO di Chiara Rebagliati nel tiro di campagna! Marco Morello di bronzo - #World… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Chiara Rebagliati in finale per l’oro nel tiro di campagna sfida alla britannica… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Chiara Rebagliati in finale per l’oro nel tiro con l’arco sfida alla britannica P… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Cecilia Chiesa 15esima Italia in finale nella coppia mista di ginnastica aerobica… -