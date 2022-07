L’Europa pronta con i ricollocamenti, ma rimangono le incognite per l’Italia (Di martedì 12 luglio 2022) Entro fine mese inizieranno i primi ricollocamenti. Dovrebbero essere almeno 80mila i migranti riposizionati tra 13 Paesi dell’Ue che hanno dato la propria disponibilità ad aderire al meccanismo di solidarietà approvato a giugno dai ministri dell’Interno dei 27. I governi del Vecchio Continente, inclusi quelli di Norvegia, Svizzera e Lichtenstein che non fanno parte dell’Unione InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 12 luglio 2022) Entro fine mese inizieranno i primi. Dovrebbero essere almeno 80mila i migranti riposizionati tra 13 Paesi dell’Ue che hanno dato la propria disponibilità ad aderire al meccanismo di solidarietà approvato a giugno dai ministri dell’Interno dei 27. I governi del Vecchio Continente, inclusi quelli di Norvegia, Svizzera e Lichtenstein che non fanno parte dell’Unione InsideOver.

