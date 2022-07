(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Moltol'apertura del presidentecon iper unaper tutelare il potere d'acquisto degli italiani. Serve una road map e misure immediate per salario minimo, taglio del cuneo, rinnovo dei contratti, investimenti per la produttività". Così il responsabile Economia del Pd, Antonio, su twitter.

Pubblicità

TV7Benevento : Lavoro: Misiani (Pd), 'bene Draghi con sindacati per agenda sociale' - -

Il Sannio Quotidiano

... che ha difeso l'amministrazione comunale: grazie al suo ottimo, ci è stato riconosciuto un ... La recente iniziativa del senatore Pd Antonio, che ha interrogato il ministro Giancarlo ...... a firma dei senatori Daniele Manca e Antonio, in base al quale viene introdotto un periodo ... Finalmente, grazie a unsinergico con le forze politiche in Parlamento e con gli onorevoli ... Lavoro: Misiani (Pd), 'bene Draghi con sindacati per agenda sociale' Serve una road map e misure immediate per salario minimo, taglio del cuneo, rinnovo dei contratti, investimenti per la produttività". Così il responsabile Economia del Pd, Antonio Misiani, su twitter.Oggi l’incontro a Palazzo Chigi apre il cantiere sociale sui salari. Sul tavolo della trattativa l’ipotesi di taglio al cuneo fiscale ...