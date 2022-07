Interviene per difendere la figlia dai bulli: papà massacrato a coltellate da un 14enne (Di martedì 12 luglio 2022) Ha difeso la figlia dai bulli ed è stato ucciso da un ragazzo di 14 anni. James Markham, 45 anni, è stato colpito alla schiena, all'ascella e al petto nella zona est di Londra dopo essere intervenuto ... Leggi su leggo (Di martedì 12 luglio 2022) Ha difeso ladaied è stato ucciso da un ragazzo di 14 anni. James Markham, 45 anni, è stato colpito alla schiena, all'ascella e al petto nella zona est di Londra dopo essere intervenuto ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Azov come accordi con i dittatori. Oppure la bisbetica mai doma che interviene a bomba per far deragliare conversaz… - Trentin0 : Incendio a Nago, interviene un Canadair. Il sindaco Gianni Morandi: «Nessun pericolo per le abitazioni» - jack_bigs : @RobinHood2204 @lucianocapone Sull'energia interviene comunque il governo con bonus per le famiglie in questa situa… - GRUL47 : @CucchiRiccardo Se non si interviene a ridurre le diseguaglianze la democrazia perirà, irrimediabilmente. Per quest… - infoitinterno : Crotone, Polizia interviene in appartamento per lite familiare, aggredito agente -