Flag Football | World Games 2022 | due sconfitte per le azzurre | battute da Giappone e Messico Bene gli azzurri con l’Austria

Dopo il bis di successi che era arrivato nella prima giornata della fase a gironi di Flag Football dei World Games (in corso di svolgimento a Birmingham, negli Stati Uniti d'America), nella notte italiana le azzurre sono uscite sconfitti dalle due partite valide per il girone B in programma; vittoria invece per gli azzurri contro l'Austria. L'esordio aveva visto la Nazionale femminile avere la meglio sul Brasile, questa volta però le azzurre guidate dal coach Omar Passera sono state sconfitte dalla rappresentativa del Giappone per 19-14; è il primo periodo a fare la differenza (terminato 12-7) con il touchdown prima di Yuki Sato, poi quello di Giorgia Siviero e l'extra point di Nausicaa Dell'Orto per il sorpasso sul ...

