Dl aiuti | Paragone Italexit | ' Draghi e Conte fingono di litigare mentre paese va a pezzi'

(Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "Alla Camera i 5Stelle per darsi un tonodiconche prontamente sale al Colle, non si capisce bene a fare che cosa. Questo squallido teatrino ha provocato il ritardo nell'approvazione del Decreto, che così arriva al Senato due giorni prima della sua approvazione definitiva", denuncia Gianluigi, leader di. "Ancora una volta il Parlamento viene esautorato delle sue funzioni, gli emendamenti non saranno discussi e temi come l'emergenza energetica, la guerra in Ucraina, la tutela dei lavoratori passeranno attraverso un maxi-emendamento. L'opposizione viene relegata al ruolo di spettatore delle manovre del governo - prosegue il senatore - e il governo si riduce alla figura del Presidente del Consiglio, sempre più ...

...5 Stelle non ha partecipato al voto finale alla Camera del cosiddetto "decreto legge". E non ... A chiudere Mdp Articolo 1 al 2,2%, Italexit con al 2,2%, Noi con l'Italia all'1%, ...... 2,8% di Renzi - IitaliaViva , 2,7% per ItalExit, 2,3% Verdi , 2,2% Sinistra Italiana . ...alla vigilia di una "verifica" del Governo Draghi al Senato con il voto di fiducia sul Decreto,... Il senatore di Italexit Gialuigi Paragone sulle voci di una possibile nuova scissione: "Qualcuno andrà via, ma io non imbarco tormentati". L'affondo su Conte: "Non è un leader, fa quello che dice Casa ...