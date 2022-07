Depistaggio Borsellino: accuse prescritte per 2 poliziotti, assolto il terzo (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Cade l’aggravante mafiosa per due dei tre poliziotti imputati del processo Depistaggio Borsellino. Prescritti i reati per Mario Bo e Fabrizio Mattei mentre Michele Ribaudo è stato assolto. E’ arrivata dopo quasi dieci ore la sentenza del processo. La prescrizione salva dunque due dei tre poliziotti per i quali l’accusa aveva chiesto pene altissime. Il poliziotto Michele Ribaudo è stato assolto “perché il fatto non costituisce reato”, si legge nel dispositivo della sentenza. “Aspetteremo di leggere le motivazioni per capire eventualmente quali sono gli aspetti che potranno costituire motivi d’appello”. Così l’avvocato Fabio Trizzino, marito di Lucia Borsellino e legale di parte civile dei fratelli Lucia, Manfredi e Fiammetta ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Cade l’aggravante mafiosa per due dei treimputati del processo. Prescritti i reati per Mario Bo e Fabrizio Mattei mentre Michele Ribaudo è stato. E’ arrivata dopo quasi dieci ore la sentenza del processo. La prescrizione salva dunque due dei treper i quali l’accusa aveva chiesto pene altissime. Il poliziotto Michele Ribaudo è stato“perché il fatto non costituisce reato”, si legge nel dispositivo della sentenza. “Aspetteremo di leggere le motivazioni per capire eventualmente quali sono gli aspetti che potranno costituire motivi d’appello”. Così l’avvocato Fabio Trizzino, marito di Luciae legale di parte civile dei fratelli Lucia, Manfredi e Fiammetta ...

