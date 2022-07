Dal via vai dei corrieri tra Boccadifalco e Monreale scoperta la centrale della droga (Di martedì 12 luglio 2022) È stato il via vai di corrieri diretti a Monreale ad insospettire i Carabinieri della locale Compagnia, guidata dal Capitano Andrea Quattrocchi. Ed è seguendo le loro tracce che i militari Monrealesi, con la collaborazione dei colleghi di Palermo, si sono imbattuti nella centrale della droga allestita in una abitazione di Boccadifalco. Al primo piano della palazzina venivano stoccati cocaina e crack. A gestirne la distribuzione erano le donne di famiglia. La cessione ai pusher avveniva tramite un cestino. Il “panaro” veniva calato dalla finestra con la merce al suo interno. I clienti si potevano rifornire quindi recandosi direttamente al domicilio, oppure facevano le ordinazioni per telefono e i pusher si occupavano di smistare la ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 12 luglio 2022) È stato il via vai didiretti aad insospettire i Carabinierilocale Compagnia, guidata dal Capitano Andrea Quattrocchi. Ed è seguendo le loro tracce che i militarisi, con la collaborazione dei colleghi di Palermo, si sono imbattuti nellaallestita in una abitazione di. Al primo pianopalazzina venivano stoccati cocaina e crack. A gestirne la distribuzione erano le donne di famiglia. La cessione ai pusher avveniva tramite un cestino. Il “panaro” veniva calato dalla finestra con la merce al suo interno. I clienti si potevano rifornire quindi recandosi direttamente al domicilio, oppure facevano le ordinazioni per telefono e i pusher si occupavano di smistare la ...

Pubblicità

Roma : #MuseiCapitolini, al via dal 13 luglio la #mostra 'Domiziano Imperatore. Odio e amore'. Curata dalla… - borghi_claudio : Ma non erano già stati sconfitti dalle risorse che terminavano in quattro giorni, dal contadino che portava via il… - borghi_claudio : Mi pare che la narrazione stia cambiando. Dall'esercito impreparato e obsoleto, con il carro armato portato via dal… - Gazzettadmilano : La musica è sempre dal vivo allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59, Milano), la cattedrale in cui si incontrano la… - citynowit : Prosegue il serrato cronoprogramma fissato dal settore lavori pubblico -