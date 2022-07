Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale su De Ligt (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo gli arrivi di Paul Pogba ed Angel di Maria, nelle ultime ore c’è stato un annuncio importante in sede di Calciomercato su de Ligt. Dopo due quarti posti, la Juventus vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I dirigenti bianconeri, infatti, non stanno più cercando calciatori giovani, ma campioni affermati ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo gli arrivi di Paul Pogba ed Angel di Maria, nelle ultime ore c’è stato un annuncio importante in sede disu de. Dopo due quarti posti, lavuole tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. I dirigenti bianconeri, infatti, non stanno più cercando calciatori giovani, ma campioni affermati ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il direttore sportivo del #Bayern, Hasan #Salihamidzic, a Torino per incontrare la #Juventus: entra nel vivo la tra… - DiMarzio : .@juventusfc, Kalidou #Koulibaly il primo della lista in caso di partenza per #DeLigt: si monitorano anche varie al… - GiovaAlbanese : La offerta del #Bayern per #DeLigt è di 60 milioni più 10 di bonus (5+5). Per la #Juventus son pochi: atteso rilanc… - Luxgraph : Calciomercato Sampdoria, Benedetti in prestito al Bari - Juve___89 : #zaniolo non ci serve proprio per nulla. Abbiamo un'intera difesa fa rifare e pensano a zaniolo. Ah si, anche un al… -