Bufala Fest, ecco i progetti green di tre eccellenze del food: Agugiaro&Figna, Brazzale e F.lli La Bufala (Di martedì 12 luglio 2022) Prosegue con successo la sesta edizione di "Bufala Fest – Non solo mozzarella", la kermesse enogastronomica che fino al 17 luglio, sul Lungomare Caracciolo di Napoli, offrirà al grande pubblico stand di food che proporranno ricette uniche realizzate con prodotti della filiera bufalina. Ma l'offerta di Bufala Fest non è solo food, ma anche un ampio cartellone di spettacoli con musica e comicità, gli show cooking dei grandi chef e diversi talk tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. "Bufala Fest – non solo mozzarella" è organizzato dalla Diciassette Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed ...

