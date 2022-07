Ascoli | 80enne trovata in una pozza di sangue Qualcuno l’ha pestata fino ad ucciderla

Pubblicità

Potrebbe risalire alle prime ore della mattinata di ieri il decesso di Maria Teresa Maurella, ladi San Benedetto del Tronto (Piceno) trovata morta ieri mattina nella sua abitazione e per il cui omicidio è in stato di arresto, ricoverata in psichiatria, la figlia Daniela Multari di ......Tronto (Piceno) . Leggi anche > Elena Del Pozzo, i Ris sequestrano le scarpe della mamma: probabile svolta nel delitto Daniela Multarini, 48 anni, ha ucciso questa mattina la madre, l'...San Benedetto del Tronto, 12 luglio 2022 - Daniela Multari deve restare ricoverata in regime di "custodia provvisoria" presso il reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso. Così ha deci ...Secondo le prime indiscrezioni Daniela Multani avrebbe continuato a infierire sul corpo dell’80enne. Continuano le indagini ...