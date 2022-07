(Di martedì 12 luglio 2022)of the2 su La7 debutta nellaa partire dal 12 luglio. Come anticipato, latv di e con Volodymyr(ex attore e attuale Presidente dell’Ucraina) non ha riscosso il successo sperato al momento del lancio sulla rete, lo scorso aprile. Perciò La7 ha pensato inizialmente di spostarla al pomeriggio, poi si è avuta la conferma:of the2 andrà in onda in. Settimana dopo settimana, la comedy ha registrato ascolti sempre più bassi, che si sono attestati al 2% di share, obbligando la rete a cambiare programmazione. I risultati sono infatti decisamente troppo pochi per La7, e l’aver acquistato lasi è difatti rivelato un ...

Pubblicità

Cococrash11 : Fate/Grand Order - Leonardo da Vinci (Rider) Spiritron Dress Servant Int... -

OptiMagazine

... sono i punti dai quali prende illa collaborazione strutturata fra il Comune di Napoli e i ... in quel ruolo di 'civil' per la collettività e al servizio della collettività di cui si ...... che ha curato la prefazione al volume).è l'ultima fatica letteraria di un civilche da ... ogni specie di cose antiche e defunte a cui un tempo si è prestato fede e così, in una catena ... Al via Servant of the People 2 su La7, la serie di e con Zelensky scaricata in seconda serata