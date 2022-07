Wimbledon: Djokovic è ancora il Re per la settima volta (Di lunedì 11 luglio 2022) Una partita intensa contro uno dei tennisti più in forma del circuito Nick Kyrgios, forte, con una grande battuta e una prima di servizio che arriva costantemente fra i 210 e i 220 km orari. Eppure Novak Djokovic, ha dimostrato per l’ennesima volta di avere una costanza e una freddezza nei momenti più difficili che lo hanno portato a vincere il suo settimo Wimbledon , raggiungendo così Pete Sampras. Come ha giocato Nick Kyrgios? Nella finale Kyrgios ha dimostrato forse di essere più pericoloso ancora, perché se fosse riuscito nel secondo set a recuperare il break subito nel quarto game quando ha avuto 4 pallebreak, e tre consecutive sul 5-3 e servizio Djoko, quel set sarebbe andato tiebreak, come il quarto. Kyrgios ha fallito nei momenti chiave della partita, ad esempio nel terzo set quando sul 4 pari si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 11 luglio 2022) Una partita intensa contro uno dei tennisti più in forma del circuito Nick Kyrgios, forte, con una grande battuta e una prima di servizio che arriva costantemente fra i 210 e i 220 km orari. Eppure Novak, ha dimostrato per l’ennesimadi avere una costanza e una freddezza nei momenti più difficili che lo hanno portato a vincere il suo settimo, raggiungendo così Pete Sampras. Come ha giocato Nick Kyrgios? Nella finale Kyrgios ha dimostrato forse di essere più pericoloso, perché se fosse riuscito nel secondo set a recuperare il break subito nel quarto game quando ha avuto 4 pallebreak, e tre consecutive sul 5-3 e servizio Djoko, quel set sarebbe andato tiebreak, come il quarto. Kyrgios ha fallito nei momenti chiave della partita, ad esempio nel terzo set quando sul 4 pari si è ...

