Ultime Notizie – Ucraina | raid nel Donetsk Zelensky | “Puniremo responsabili”

(Di lunedì 11 luglio 2022) “La punizione è inevitabile”. Così il presidente dell’Volodymyrnel suo videomessaggio serale alla nazione, dopo ilnel. Almeno 15 persone sono morte dopo che un edificio residenziale di 5 piani è stato colpito da lanciarazzi russi Uragan a Chasiv Yar. Tra le macerie ci sarebbero anche molti dispersi, fra cui un bambino di 9 anni, ha riferito ieri il servizio ucraino per le emergenze Ses, citato da Suspilne. “Attualmente il bilancio è di 15 morti, 6 persone salvate e 24 che sono ancora sotto le macerie” ha comunicato su Telegram il vice del capo dell’ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoshenko. “Un missile ha colpito la città di Chasiv Yar, nella regione di. Chiunque dia ordini per tali attacchi, chiunque li esegua prendendo di mira le nostre città, le aree ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i con… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - TuttoASRoma : Roma, Zaniolo è solo - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Le notizie del giorno | 11º luglio - Mattino Segui l'attualità dall'Europa e… -

Secondo leche arrivano dal posto, dalle macerie vengono estratti solo corpi di soldati ... Secondo la Tass le forze armate ucraine avrebbero condotto nelleore un massiccio bombardamento ...Continuano ad essere molto alti i numeri legati al covid nelle Marche: a fronte di 2.596 nuovi positivi rilevati nelle24 re, secondo i dati della Regione, il tasso di incidenza cumulativo sale a 1.270,81 su 100mila abitanti, in maniera meno decisa dei giorni scorsi (ieri era 1.230,98). Quattro i decessi legati ...Grandissimo successo per il primo memorial dedicato al caro Fabio Alonzi. "Possiamo definirla davvero una giornata da incorniciare - sottolineano gli organizzatori - che resterà nella memoria di tutti ...In fila indiana, silenziosamente avanza la lunga colonna di uomini, donne e bambini. Centinaia di esseri umani, accomunati dalla povertà, si dirigono verso il civico 28 di viale Toscana a Milano, dove ...