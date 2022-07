Ucraina | Kiev | ' occidente non dovrà più dipendere da energia russa'

(Di lunedì 11 luglio 2022), 11 lug. (Adnkronos) - "Il settimo pacchetto di sanzioni è in elaborazione. La Polonia appoggia l'embargo su gas, un forte segnale al ricatto energetico del Cremlino. L'deve dimostrare che non dipenderà più dalle risorse energetiche russe". Lo ha scritto su Telegram il capo ufficio del presidente ucraino Andrii Yermak.

E' il ministro della difesa Reznikov a svelare quale sarà il prossimo passo della controffensiva per liberare i territori meridionali occupati dalla Russia. Siamo al 138esimo giorno di guerra in Ucraina. Il governo di Kiev ha fatto sapere che schiererà un milione di soldati per riprendersi il sud del Paese. Intanto continuano gli attacchi missilistici su Kharkiv. Ore 8.21 Zelensky accusa... Ammonterebbero a 37.400 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato...