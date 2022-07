Superlega e UEFA | al via lo scontro davanti alla Corte Ue

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il progettoal bivio finale. Gli avvocati del progetto portato avanti da privati in alternativaChampions League, hanno denunciato lunedì le mire “monopolistiche” delladi giustizia dell’Ue a Lussemburgo, dando il via il procedimento che può cambiare l’assetto del calcio europeo o far tramontare definitivamente le ambizioni di Real, Calcio e Finanza.

La Corte di Giustizia Europea dovrà esprimersi a favore della Superlega o della UEFA. Se prevarrà la Superlega potrà iniziare una nuova competizione e la UEFA non potrà di certo sanzionare i club che partecipano. La Corte di Giustizia Europea (da non confondere con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea) deve stabilire se la UEFA e la Fifa si muovono in un regime di monopolio abusando delle proprie posizioni. Presso la Corte di giustizia europea è in corso il procedimento legale sul contenzioso tra Uefa e Superlega. Bisognerà stabilire se il Governo del calcio europeo detiene un monopolio abusivo.