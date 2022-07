Siccità tra nord e sud, vi spiego i trucchi del come vivere senz'acqua (Di lunedì 11 luglio 2022) a sensazione di stare in un libro di Rudyard Kipling -con tutto il suo carico di facce sbrecciate dal sole, di pozzi di liquame scavati nella roccia, di arsure letterarie- arrivava la mattina presto. Alla mattina, la realtà ti prendeva alla gola. Perché tu, appena sveglio, dimentico degli avvisi comunali di blocco idrico del giorno prima (da nordico, le ritenevi usanze barbare) in mutande, con gli occhietti cisposi, la bocca intasata di dentifricio e i cappelli di shampoo, scivolavi all'improvviso nell'abisso. In quel preciso momento, in bagno, ti rendevi conto del silenzio sepolcrale dello sciacquone, e del gorgoglio dell'ultimo tubo, e del rubinetto che strozzava l'ultimo filo d'acqua nel rantolo di un demone del deserto. Non usciva più una goccia a pagarla. E a quel punto, potevi solo urlare, elevare agli dei le imprecazioni più creative. E sperare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) a sensazione di stare in un libro di Rudyard Kipling -con tutto il suo carico di facce sbrecciate dal sole, di pozzi di liquame scavati nella roccia, di arsure letterarie- arrivava la mattina presto. Alla mattina, la realtà ti prendeva alla gola. Perché tu, appena sveglio, dimentico degli avvisi comunali di blocco idrico del giorno prima (daico, le ritenevi usanze barbare) in mutande, con gli occhietti cisposi, la bocca intasata di dentifricio e i cappelli di shampoo, scivolavi all'improvviso nell'abisso. In quel preciso momento, in bagno, ti rendevi conto del silenzio sepolcrale dello sciacquone, e del gorgoglio dell'ultimo tubo, e del rubinetto che strozzava l'ultimo filo d'nel rantolo di un demone del deserto. Non usciva più una goccia a pagarla. E a quel punto, potevi solo urlare, elevare agli dei le imprecazioni più creative. E sperare ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : Vanno a girare video presso le dighe come accadeva nei pronto soccorso, hanno degli esperti di riferimento tra fisi… - DPCgov : #Siccità, incendi boschivi, la tragedia della #Marmolada... In queste settimane si parla molto degli effetti del… - Mche10024327 : RT @AnitaCecolin: A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure non hanno problemi di siccità. Sapete quanti giorni piove t… - Roby_Mask : RT @AnitaCecolin: A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure non hanno problemi di siccità. Sapete quanti giorni piove t… - FlavioPozza : RT @AnitaCecolin: A Dubai la temperatura media è di 40° 20° in inverno. Eppure non hanno problemi di siccità. Sapete quanti giorni piove t… -