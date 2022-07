Sampdoria | Thorsby prende tempo sulla Salernitana | l’idea del centrocampista

(Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato: laè interessata a, ma ilstarebbendoLastarebbe perdendo la pazienza per quanto riguarda dall’atteggiamento dei calciatori della. La dirigenza granata ha presentato la propria proposta a Federico Bonazzoli e a Morten, ma non ha ancora ricevuto risposte definitive. Se la situazione legata all’attaccante preoccupa maggiormente il club, Daniele Iervolino, presidente della, sembra orientato a rinunciare all’acquisto di. A quanto riporta La Repubblica, il norvegese preferirebbe restare allaoppure approdare in Bundesliga. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...

E' cominciato il ritiro dellaa Ponte di Legno dove rimarrà per le prossime due settimane in cui svolgerà le prime fasi ... Si aggregheranno: Bereszynski, Tomás Rincón e Morten. ...Lachiude la fase pre - ritiro di Bogliasco e inizia la preparazione vera e propria in Alta ... in attesa di Bartosz Bereszynski, Tomás Rincón e Morten. Ecco la lista dei convocati. La ...Thorsby è richiesto dalla Salernitana di Iervolino ma dopo una prima offerta senza risposta, il presidente granata si starebbe spazientendo ...Emil Audero, portiere della Sampdoria, dal ritiro a Ponte di Legno ha fatto il punto su mister Giampaolo: le sue parole Emil Audero, portiere della Sampdoria, direttamente dal ritiro di Ponte di Legno ...