Roma, 4 roghi in un mese, nasce il pool antincendi: “Si cerca una regia comune” (Di lunedì 11 luglio 2022) Quattro grossi incendi in 24 giorni a Roma: le fiamme hanno divorato ettari di terreno, verde pubblico e palazzi. L’ultimo risale al 9 luglio, dove sono andati a fuoco gli autodemolitori di Centocelle. La concatenazione di eventi hanno preoccupato la Procura guidata da Francesco Lo Voi, che ieri si è sentito con il sindaco della L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Quattro grossi incendi in 24 giorni a: le fiamme hanno divorato ettari di terreno, verde pubblico e palazzi. L’ultimo risale al 9 luglio, dove sono andati a fuoco gli autodemolitori di Centocelle. La concatenazione di eventi hanno preoccupato la Procura guidata da Francesco Lo Voi, che ieri si è sentito con il sindaco della L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

RaiNews : Roma, fanno impressione le immagini dall'alto del maxi incendio a Centocelle. Il video ripreso con i droni dei Vigi… - Corriere : Roma, la giungla urbana tra roghi e rifiuti in strada: da Gerini a Gassmann, le denunce sui social - RaiNews : 'La zona da dove è partito l'incendio di ieri era stata sgomberata non più di un mese e mezzo fa e c'era un'area di… - MarcoBenatti_ : @ilfoglio_it @LucaRoberto11 La vera domanda è: avanti dove? Visti: ‘monnezza, cinghiali, autobus in fiamme e roghi… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: Il sindaco di Roma #Gualtieri: 'Non mi faccio intimidire dai roghi, vado avanti'. Ma la vera domanda è: lui è capace di fe… -