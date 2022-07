Reclutamento e formazione dei docenti | il decreto non piace Ma ormai neppure il presidente della Repubblica può modificarlo

Pubblicità

TecnicaScuola : Reclutamento e formazione dei docenti, il decreto non piace. Ma ormai neppure il presidente della Repubblica può mo… - ProDocente : Reclutamento e formazione dei docenti, il decreto non piace. Ma ormai neppure il presidente della Repubblica può mo… - lacittanews : Di Nino Sabella Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di forma… - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, cos’è la scuola di Alta formazione? -

...ruolo di garante della Costituzione " di cancellare le disposizioni del decreto 36 "che intervengono impropriamente e in spregio dell'articolo 33 della Costituzione sule la...Le procedure diproseguiranno presso la Scuola die Aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone" di Roma - Via di Brava a partire dal 19 settembre 2022 ,...Le norme più di altre “sotto accusa” sono quelle che riguardano la formazione in servizio che la legge definisce obbligatoria e incentivata. Ma anche le nuove regole sul reclutamento non piacciono ...La formazione sui temi della didattica inclusiva per alunni con disabilità e BES è ora prevista per tutti gli insegnanti. Manca però il DPCM (entro il 31 luglio) che dovrà definire il percorso per ott ...