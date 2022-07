Pensioni | Inps | ' 40% assegni sotto mille euro ma scendono al 32% con integrazioni minimo'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Nel 2021, se si considerano solo gli importi delle prestazioni al lordo dell'imposta personale sul reddito il 40% dei pensionati ha percepito un assegnostico lordo inferiore ai 12.000annui, meno di 1000al mese. Una platea che però scende al 32% se si considerano gli importi maggiorati dallealassociate alle prestazioni, compresa l'indennità di accompagnamento e la quattordicesima mensilità. La fotografia è dell'nella XXI Relazione presentata oggi in Parlamento. Complessivamente Al 31 dicembre 2021 i pensionati ammontano a circa 16 milioni, di cui 7,7 milioni maschi e 8,3 milioni femmine. Anche in questo casa si fa sentire il gender gap:nonostante le femmine rappresentino la quota maggioritaria sul totale dei ...

Emerge dal rapporto annualein cui si precisa che il dato considera gli importi lordi ...la spesa pernel 2023 aumenterà di 24 mld.L'aumento dell'inflazione nel 2022 con una crescita dei prezzi che a fine anno potrebbe assestarsi sull'8% potrebbe pesare sulla spesa perdell'nel 2023 per 24 miliardi. Lo hanno spiegato i tecnici dell'Istituto presentando Il Rapporto annuale. L'ha spiegato inoltre che sulla base dei dati al primo gennaio 2020 (quindi ... Pensioni, ecco i costi della flessibilità in uscita. Nel 2021 il gender gap pesa per 6mila euro Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Nel 2021, se si considerano solo gli importi delle prestazioni al lordo dell’imposta personale sul reddito il 40% ...La stima è dei tecnici Inps nel presentare il XXI Rapporto dell ... In generale, si legge nella Rapporto, le pensioni di anzianità/anticipate, vecchiaia, invalidità e superstite, assorbono ...