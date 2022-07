Pattinaggio artistico, Grand Prix 2022-2023: svelate le due tappe sostitutive. Saranno entrambe in Europa (Di lunedì 11 luglio 2022) Manca solo l’ufficialità. Nella giornata di oggi, lunedì 11 luglio, l’International Skating Union ha svelato in qualche modo le due tappe del circuito Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio di figura che andranno a sostituire la Cup Of China e la Rostelecom Cup. La notizia è stata resa nota attraverso il sito ufficiale dell’ISU, il quale ha pubblicato il calendario aggiornato della rassegna nella sezione dedicata. Entrambi gli appuntamenti (salvo ulteriori modifiche) Saranno allestiti nel continente europeo: la gara prevista in Cina si svolgerà nello specifico nel Regno Unito, a Sheffield, nelle stesse date (11-13 novembre). L’ultima tappa, la classica Rostelecom Cup russa, sarà oranizzata invece a Espoo, in Finlandia (25-27 novembre). Ricordiamo inoltre che, sempre in ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Manca solo l’ufficialità. Nella giornata di oggi, lunedì 11 luglio, l’International Skating Union ha svelato in qualche modo le duedel circuitodidi figura che andranno a sostituire la Cup Of China e la Rostelecom Cup. La notizia è stata resa nota attraverso il sito ufficiale dell’ISU, il quale ha pubblicato il calendario aggiornato della rassegna nella sezione dedicata. Entrambi gli appuntamenti (salvo ulteriori modifiche)allestiti nel continente europeo: la gara prevista in Cina si svolgerà nello specifico nel Regno Unito, a Sheffield, nelle stesse date (11-13 novembre). L’ultima tappa, la classica Rostelecom Cup russa, sarà oranizzata invece a Espoo, in Finlandia (25-27 novembre). Ricordiamo inoltre che, sempre in ...

