Le bugie di destra e sinistra per coccolare e illudere i loro elettori

Dire che gli immigrati portano le malattie o invece spiegare che c'è «una correlazione evidente tra Covid e immigrazione» è pressappoco lo stesso: salvo che la seconda teoria, di fonte progressista, rispetto alla prima sfoggia una pretesa di esattezza statistica che la fa anche più detestabile e pericolosa. Opporsi al referendum sulla limitazione della custodia cautelare spiegando che altrimenti i criminali restano a piede libero o invece indugiando sul pericolo dell'impunitismo è più o meno la stessa cosa: salvo che quest'ultima giustificazione, di stampo democratico, presenta il supplemento odioso dell'equanimità farlocca che invece di vellicare il pelaccio della plebe forcaiola alliscia quello soffice e perbene degli ermellini. Il comizio borgataro contro le multinazionali straniere non è sostanzialmente diverso rispetto alla divagazione de sinistra sulla ...

