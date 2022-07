Inter, ufficiale: rescissione consensuale con Arturo Vidal (Di lunedì 11 luglio 2022) Adesso è ufficiale: Arturo Vidal non è più un giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno è andato via dopo aver trovato l’accordo sulla rescissione consensuale, a comunicarlo è lo stesso club nerazzurro: “Trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal. Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei”. Il mediano firmerà ora con il Flamengo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Adesso ènon è più un giocatore dell’. Il centrocampista cileno è andato via dopo aver trovato l’accordo sulla, a comunicarlo è lo stesso club nerazzurro: “Trovato l’accordo per la risoluzionedel contratto del centrocampista cileno. Il club desidera ringraziareper i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei”. Il mediano firmerà ora con il Flamengo. SportFace.

