Inter, Inzaghi show: palleggi e tiro vellutato precisissimo (VIDEO) (Di lunedì 11 luglio 2022) Non ha perso la sua tecnica Simone Inzaghi. Il mister dell'Inter si è esibito in una serie di palleggi e una conclusione ad effetto precisissima... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 luglio 2022) Non ha perso la sua tecnica Simone. Il mister dell'si è esibito in una serie die una conclusione ad effetto precisissima...

Pubblicità

tvdellosport : LA NUOVA INTER IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA Guarda in esclusiva le prime uscite ufficiali dell’#Inter di Simone Inz… - tvdellosport : MAROTTA E INZAGHI IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA ?? Domani, a partire dalle ore 17, segui la conferenza stampa di Simo… - MatteoBarzaghi : Con l’arrivo di Inzaghi in sede l’Inter puó cominciare la nuova stagione. Conferenza di presentazione con l’allenat… - interliveit : RT @RaffaeleAmato14: Le dichiarazioni di #Inzaghi in merito alla titolarità di #Handanovic anche il prossimo anno (perlomeno in partenza) n… - RaffaeleAmato14 : Le dichiarazioni di #Inzaghi in merito alla titolarità di #Handanovic anche il prossimo anno (perlomeno in partenza… -