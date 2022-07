“Gli oceani si stanno alzando? Avremo case con vista mare in più”: per Donald Trump il problema del riscaldamento globale si riduce a una battuta (Di lunedì 11 luglio 2022) Se gli “oceani si stanno alzando” per Donald Trump non è un problema. Anzi. “Avremo qualche casa con vista mare in più“, ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti ad Anchorage, in Alaska, durante un comizio. E poi ha aggiunto: “Non è la cosa peggiore del mondo, abbiamo problemi più seri di questo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Se gli “si” pernon è un. Anzi. “qualche casa conin più“, ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti ad Anchorage, in Alaska, durante un comizio. E poi ha aggiunto: “Non è la cosa peggiore del mondo, abbiamo problemi più seri di questo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

