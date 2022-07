GdS – Edoardo De Laurentiis su Dybala al Napoli? “Le vie del Signore sono infinite”

(Di lunedì 11 luglio 2022) 2022-07-10 14:52:02Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea:, figlio del presidente, ha così risposto alla domanda di un bambino. Su Koulibaly: “Persona per bene, per noi confermarlo è la cosa più importante del mondo”. Ottimismo su Mertens dal nostro inviato Maurizio Nicita 10 luglio– Dimaro (Trento) Un indizio su Pauloe il: arriva dalla seconda carica del club.De, figlio di Aurelio e vice presidente, è nel ritiro di Dimaro, in Trentino, e dopo l’allenamento mattutino si è fermato a parlare con un gruppo di tifosi, presenti anche diversi giornalisti. E incalzato su, nuovo sogno argentino per i tifosi, il giovane Deha detto: “Chi lo sa. Le vie del ...

Pubblicità

Giornale di Sicilia

Iannelli per assistere al concerto di Francesco Giunta conDe Angelis. A seguire "La buona novella in siciliano" (traduzione in siciliano di Francesco Giunta de La buona novella di Fabrizio ...... rappresentato dall'avvocatoOmero. Le guide sono state rappresentate dagli avvocati Stefano Commodo, Luigi Angeletti e Iacopo Giunta. Il ricorso era stato presentato contro l'ordinanza ... La favola dei Maneskin gonfia i cuori dei 70 mila del Circo Massimo di Roma Milan Skriniar è ormai a un passo dal Paris Saint-Germain. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, dopo la cena di venerdì tra Antero Henrique e la dirigenza nerazzurra ...Via del Corso e il Circo Massimo, a Roma, sono separate solo da qualche centinaia di metri. Da lì, dalla strada dello shopping davanti a passanti frettolosi, ...