Fenerbahce: futuro in bilico per Berisha (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Mainz ha chiesto al Fenerbahce l'attaccante tedesco ex Salisburgo Mergim Berisha. Secondo la Bild costa 5 milioni di euro. Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Mainz ha chiesto all'attaccante tedesco ex Salisburgo Mergim. Secondo la Bild costa 5 milioni di euro.

