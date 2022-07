Pubblicità

Agenpress : Dl aiuti. Silvestri (M5s), dopo fiducia forse usciremo dall'Aula. Aspettiamo risposte da Draghi… - vivereitalia : Dl Aiuti, Silvestri: 'In Senato decideranno i senatori, c'è insoddisfazione' - AgenziaVISTA : Dl Aiuti, Silvestri (M5S): 'Uscire da aula Senato nel voto di fiducia? Tecnicamente si può fare' - vivereitalia : Dl Aiuti, Silvestri: 'Il ricatto è un modo di fare politica vecchio' -

Agenzia ANSA

"Siamo in attesa di risposte importanti dal presidente Draghi su grandi temi per il Paese", ha aggiunto, sottolineando che "nel dlsi poteva fare di più sul superbonus, la questione ...Francesco: 'Aspettiamo le risposte di Draghi alle nostre richieste'. Ma davvero pensate ... Oggi si vota la fiducia alla Camera al dl, ma in Senato che succederà 'E chi lo sa!', ... Dl aiuti: Silvestri (M5s), probabilmente usciremo dall'Aula - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 11 LUG - 'Probabilmente sì, oggi usciremo dall'Aula dopo aver votato fiducia a governo l'altro giorno'. Così il deputato del ...Il vice capitano non ha dubbi: "Contro di noi è sempre stato decisivo. Mihajlovic ci ha chiesto di essere professionali e il gruppo lo è" ...